Antonio Razzi: il twerk a La Zanzara

Antonio Razzi ha twerkato a La Zanzara, mentre Cruciani parlava di migranti.

Ospite a La Zanzara, Antonio Razzi si è improvvisamente messo a twerkare mentre il giornalista Giuseppe Cruciani parlava di migranti ed espulsioni. Il giornalista si è a un certo punto voltato chiedendo all’ex senatore: “Che fai, il twerk pure?”. Mentre un sorridente Razzi continuava con il simpatico balletto, Cruciani ha confessato a David Parenzo di essere di nuovo “nel dramma di Trenitalia” raccontando un’esperienza non proprio positiva nei bagni di tale linea ferroviaria.

Il video del politico che twerka durante lo show radiofonico è stato postato su Twitter, dando vita a una serie di commenti.

Il twerk di Antonio Razzi: i commenti su Twitter

Vari i commenti da parte degli utenti Twitter sotto il video di Antonio Razzi che twerka. Uno di loro scrive: “We are not a country, we are a dream”; un altro: “Assurdo che venga ancora preso in considerazione”; c’è poi chi dice ironicamente: “Sta facendo la sidequest”.

Qui sotto la scena di Razzi che balla a La Zanzara.

L’ex segretario della Commissione Affari Esteri, Emigrazione del Senato @senantoniorazzi fa il twerk mentre Cruciani discetta su migranti ed espulsioni.#LaZanzara @CrazyItalianPol @LeFrecce pic.twitter.com/0nidBkCtzC — Tipə Da Zanzara (@TipiDaZanzara) November 11, 2022

Una star di TikTok

Qualche anno fa Antonio Razzi è sbarcato su TikTok divenendo in un poco tempo una vera e propria star del social network cinese.

Il politico ha iniziato a proporre nei suoi video divertenti siparietti con lui protagonista mentre si esibisce in balletti tanto semplici quanto divertenti. Non solo, su TikTok Razzi ha proposto anche alcuni brevi scorci della sua vita e imitazioni di attori in scene di film cult. Le sue performances sono state fin da subito molto apprezzate.