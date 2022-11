Gf Vip 7, Daniele Dal Moro ha infranto il regolamento: le immagini lo incastrano

Il vippone Daniele Dal Moro ha infranto le regole della casa più spiata d'Italia? Le immagini in camera da letto dell'ex tronista fanno il giro del web

Il gieffino Daniele Dal Moro è stato pizzicato dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre fumava la sigaretta elettronica nella camera da letto. Un comportamento assolutamente vietato all’interno della Casa più spiata d’Italia, dove si può fumare solo in giardino.

Daniele si è accorto subito dell’errore e ha provato a rimediare, ma molti telespettatori si sono accorti e hanno commentato l’accaduto sui social network.

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro fuma in camera? Le possibili conseguenze

Nelle scorse ore, Daniele Dal Moro è stato inquadrato mentre faceva qualche tiro di sigaretta elettronica in una delle camere da letto della Casa del Grande Fratello Vip. Dal Moro, probabilmente, ha agito in buona fede e semplicemente ha dimenticatoper un attimo il regolamento che vieta questo comportamento perché, appena si è accorto della gaffe, ha provveduto a nascondere la sigaretta.

Alcuni telespettatori molto attenti, però, si sono accorti e hanno cominciato ad ipotizzare sui social le possibili conseguenze che potrebbero ricadere sul vippone. Daniele Dal Moro avrà un richiamo?

La rivelazione di Daniele Dal Moro: il suo rapporto con le ragazze

Solo qualche giorno fa il vippone aveva fatto parlare di sè per alcune dichiarazioni rilasciate in merito al suo rapporto con le ragazze. L’ex tronista ha, infatti, raccontato di averne baciata solo una negli scorsi quattro anni: “Negli ultimi quattro anni ho baciato solo una ragazza, ho sofferto tanto nella vita.

Mi fa stare male vedere la sofferenza nelle persone, quindi non voglio darla. Sto più male a vedere gli altri che stanno male per colpa mia che altro. Non è che mi precludo ogni cosa, ma lo faccio solo se so che potrebbe esserci qualcosa di serio, altrimenti esco con i miei amici e mi faccio la mia vita. I film alle ragazze io non li faccio fare, non li faccio neanche iniziare in realtà.”