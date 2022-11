Fedez mostra la cicatrice e parla a cuore aperto: “Mi ricorda quanto siamo di passaggio”

Fedez ha pubblicato alcune storie Instagram in cui mostra la sua cicatrice sul ventre e parla del senso della vita: "Mi ricorda che siamo di passaggio"

Il noto cantante milanese Federico Lucia, in arte Fedez, ha parlato a cuore aperto sulle sue storie di Instagram. Il rapper, che si era operato qualche mese fa per rimuovere un brutto cancro al pancreas, ha fatto una bella riflessione sul senso della vita, provando a lanciare un messaggio ai suoi followers.

Fedez mostra la sua cicatrice: i trattamenti alla pelle

Ancora una volta Fedez decide di utilizzare il suo profilo di Instagram (uno dei più seguiti in Italia con 14,4 milioni di followers), per lanciare un bel messaggio alle tante persone che lo seguono. Il cantante, nella mattinata di oggi, ha deciso di tornare a mostrare la sua cicatrice, ferita rimasta ulla sua pelle dopo l’intervento di rimozione del tumore al pancreas di qualche mese fa.

“Piccolo aggiornamento sulla mia super cicatrice. Ho iniziato da poco a fare dei trattamenti per cercare di appiattirla perchè si era aperta.”

La confidenza di Fedez: ecco cosa gli ricorda la sua cicatrice

In un secondo momento, Fedez passa ad un tono più confidenziale e decide di aprirsi di fornte ai suoi spettatori, provando a dare un insegnamento a tutti loro: “Non so chi di voi ha delle cicatrici e gli è capitata la stessa cosa, ma inizialmente la ripudiavo un po’.

Mi guardavo allo specchio e non mi piaceva. E invece in questo periodo sono riuscito a vederla come un valore aggiunto perchè effettivamente ogni mattina che mi lavo mi ricorda quanto siamo di passaggio e quanto bisogna godersi la giornata. Ci tenevo a dirvelo: dobbiamo essere orgogliosi delle nostre cicatrici.”