Anziana ruba la spesa al supermercato: il titolare del negozio la vede e gliela regala

Una nonna di Frosinone è stata beccata mentre rubava la spesa al supermercato, il titolare dle negozio la scopre, ma decide di regalargliela

La signora anziana è stata pizzicata mentre cercava di rubare la spesa dal supermercato Se Bon di via Casilina a Ferentino, nella provincia di Frosinone. Il titolare del negozio stava già chimando i carabinieri, ma una volta sentite le motivazioni della donna, ha deciso di regalarle tutta la spesa.

Frosinone, nonna ruba la spesa al supermercato: il titolare lo scopre, ma gliela regala

‘Il Messaggero‘ racconta la storia di questa nonna di Frosinone beccata dal titolare del supermercato Se Bon mentre provava a rubare la spesa. Il titolare, Francesco Sciucco, stava per allertare i carabinieri, ma la signora è intervenuta: “Non chiami i carabinieri, non voglio che i miei nipoti lo sappiano.” Francesco si è intenerito per la situazione, ha interrotto la chiamata alle autorità, e ha deciso di regalare tutta la spesa all’anziana.

Il racconto del titolare del supermercato

Sciucco ha raccontato quanto sucesso ai giornalisti e ha spiegato le sue motivazioni: “Poteva essere mia madre, non potevo fare altrimenti. Non voglio nessun merito per quanto ho fatto, nella vita ho fatto tanti sacrifici e davanti alle difficoltà delle persone non posso voltarmi dall’altra parte. A me pochi euro non cambiano nulla, quando vuole può venire a prendere quello che le serve.”