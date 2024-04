Dopo l’arresto per la morte della ragazza ad Aosta proseguono le indagini e, secondo quanto riporta la CNN, gli inquirenti stanno seguendo diverse piste tra le quali quella di una challenge su TikTok.

La challenge su TikTok e la morte della ragazza ad Aosta

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella che riguarda la pista “Urbex”, la challenge in voga tra i giovani francesi, che prevede una caccia ai fantasmi. Si tratta di un’esplorazione che consiste nell’avventurarsi in strutture ed edifici abbandonati.

Le testimonianze sulla morte della ragazza

La 22enne Auriane Nathalie Laisne e un ragazzo sarebbero stati visti aggirarsi nei boschi di La Salle vestiti da vampiri e i testimoni avrebbero riferito agli investigatori:

«La giovane era pallida ed emaciata, mentre l’amico aveva capelli neri e carnagione olivastra, ed entrambi avevano l’aspetto di zombie».

Le ipotesi sulla morte della ragazza ad Aosta

Tuttavia, tra i possibili moventi non vengono esclusi quello dell’omicidio consensuale per compiere un sacrificio, o quello di uno scherzo social nella chiesa sconsacrata poi finito in tragedia.

La ragazza era stata da poco in Svizzera e, come riferiscono i familiari, stava attraversando l’Europa, si sarebbe trovata in Valle d’Aosta per campeggiare qualche giorno in montagna con l’amico, Teima Sohaib, ora accusato dell’omicidio.