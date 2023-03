Arbitro interrompe la partita per soccorrere uno spettatore colto da un malore: si tratta del padre

In occasione dell’incontro di Seconda Categoria tra Borgo a Mozzano e Barga, l’arbitro ha interrotto la partita quando un uomo a bordo campo si è accasciato a suolo a causa di un malore. In questo modo, il giudice di gara è riuscito a salvare la vita al padre.

Arbitro interrompe la partita per soccorrere uno spettatore colto da un malore

Borgo a Mozzano e Barga stavano disputando il derby, una partita estremamente sentita che a venti minuti dalla fine vedeva la prima squadra in vantaggio con un punteggio due a uno. Ma, proprio a venti minuti dalla fine, la partita di calcio disputata domenica 12 marzo si è trasformata in un evento drammatico facendo vivere attimi di terrore ai presenti. A bordo campo, infatti, un uomo è stato improvvisamente colto da un malore e si è accasciato a terra privo di sensi. L’arbitro in campo, rendendosi conto di quanto stava accadendo, ha subito interrotto la partita per soccorrere lo spettatore: suo padre.

Il direttore di gara è corso incontro al genitore e, con l’aiuto di un altro dei presenti, ha praticato il massaggio cardiaco. Grazie anche al ricorso al DAE, poi, è riuscito a salvare la vita del padre e rianimarlo.

Giudice di gara salva la vita del padre

Si chiama Luca Martelli il giovane arbitro di appena 20 anni che stata seguendo la partita valida per il Girone B di Seconda Categoria e che si è presto ritrovato a vivere un incubo. La decisione di fischiare la fine anticipata del match per andare a salvare la vita del padre di 52 anni, tuttavia, si è rivelata determinante.

A seguito del soccorso, il 52enne è stato portato d’urgenza presso l’ospedale San Luca di Lucca presso il quale è ricoverato tutt’ora. “Apprendiamo con molto piacere che la persona che ieri si è sentita male durante la partita Borgo a Mozzano-Barga sta meglio ed è in fase di ripresa”, ha scritto l’As Barga su Facebook.