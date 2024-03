Il Gip di Roma ha emesso un’ordinanza che archivia definitivamente la denuncia presentata da Pamela Prati nel 2019 contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per il caso del presunto finto matrimonio con Mark Caltagirone.

Le motivazioni dell’ordinanza

Secondo il giudice, la showgirl non è stata truffata dalle ex agenti, ma la storia è stata costruita con il suo consenso a fini autopromozionali. Secondo il Gip Valeria Tomassini, l’intera vicenda è stata uno stratagemma utilizzato con il consenso di Pamela Prati per promuovere se stessa. Questo avrebbe garantito un vantaggio sia per la showgirl che per le reti televisive che hanno dedicato spazio a questa vicenda.

La cronologia degli eventi

La vicenda legale ha avuto inizio il 19 maggio 2019, quando Pamela Prati ha denunciato le due ex agenti per il presunto finto matrimonio con Mark Caltagirone. Dopo due anni, il pm ha chiesto l’archiviazione del procedimento, sostenendo che la storia fosse stata costruita con il consenso della stessa Prati. Il gip ha accolto la richiesta di archiviazione il 19 marzo 2024. Pamela Prati ha denunciato Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, accusandole di averla indotta a credere all’esistenza di un uomo e alla sua promessa di matrimonio. Tuttavia, Perricciolo ha ammesso fin dall’inizio che c’era stato un accordo tacito per promuovere l’immagine della showgirl.