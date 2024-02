Pamela Prati rimase incinta di Adriano Celentano: la reazione di lui

Tanti anni fa, Pamela Prati rimase incinta di Adriano Celentano. Lui era già sposato e la loro fu una passione breve. Quando la showgirl comunicò al Molleggiato di essere in dolce attesa, lui non reagì nel migliore dei modi.

Su Dagospia si legge:

“A Roma avevo avuto soltanto un amore, consumato prevalentemente in una cella frigorifera fra quarti di bue, con un giovane garzone di macellaio. Ma quando conobbi Adriano Celentano, a vent’anni, ero ugualmente abbastanza innocente… Ci amammo per due meravigliose notti. E ora attendevo un figlio da lui. Quando riuscii a trovarlo e a dirglielo al telefono si comportò come un estraneo imbarazzato: ‘Ho già i miei figli,’ disse ‘potevi stare più attenta’”.