Lo scontro tra l'autobus e l'auto è avvenuto alle 7:20 di lunedì 2 ottobre. I bambini sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso per accertamenti.

Tre bambini sono rimasti feriti durante lo scontro tra l’autobus su cui viaggiavano e un’auto. Il sinistro si è verificato la mattina di lunedì 2 ottobre ad Arezzo, lungo la regionale 71 all’altezza di Policiano intorno alle 7:20 di mattina. Nello scontro anche un uomo di 65 anni, conducente dell’auto, è rimasto ferito e in seguito trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso del San Donato di Arezzo. Come si legge da Repubblica, il 65enne non è in pericolo di vita

Scontro tra auto e autobus: dinamica da accertare

Come informa SkyTg24, non è ancora chiaro come sia avvenuto lo scontro che ha causato il ferimento di quattro persone, tra cui tre dei sei bambini a bordo di uno scuolabus. Sono stati inviati mezzi di soccorso che hanno trasportato il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente in codice giallo e i bambini in codice verde all’ospedale.

Scontro tra auto e autobus: l’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco e la polizia municipale per effettuare gli accertamenti necessari. Toscana Media News fa sapere che i bambini presenti nello scuolabus erano in tutto sei; tre di loro sono rimasti feriti.

Scontro tra auto e autobus: altro tragico incidente ad Acerra

Se fortunatamente non si registrano vittime nell’incidente avvenuto ad Arezzo, diversamente è purtroppo accaduto ad Acerra (Napoli). Nel corso di uno scontro tra due auto sono morti i signori Rino Losco (65 anni) e Lina Iannone (45). Con loro viaggiavano anche i loro due bambini, ricoverati in gravissime condizioni. Da FanPage si viene a sapere che l’altro automobilista, un 40enne, è risultato positivo alla cocaina in seguito ad esami tossicologici. L’uomo dovrà rispondere di duplice omicidio stradale.