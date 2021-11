Arisa: “Ciò che ho fatto a 11 anni ha scioccato mio padre”

Arisa ha svelato per la prima volta alcuni retroscena inediti sulla sua infanzia.

Arisa ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata, dai gesti di ribellione fatti quando era bambina al suo amore per la musica.

Arisa: i retroscena sull’infanzia

Arisa è cresciuta con la famiglia a Pignola, in Basilicata, in una casa sulla collina immersa nel verde accanto a quella dei suoi nonni.

La cantante – diventata oggi una delle voci più famose d’Italia – ha confessato per la prima volta alcuni retroscena della sua vita in campagna, tra atti di ribellione e discussioni con i suoi genitori:

“Il mio corpo è cresciuto di colpo. Lo sviluppo a nove anni: le forme, il seno, l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa. Erano terrorizzati, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile. Anche perché io ero esuberante, molto aperta.

Avevano paura che qualcuno potesse farmi del male, che si potesse approfittare di questa mia predisposizione al “vale tutto”, che tra l’altro ancora ho. Mi hanno protetta molto, ma il loro amore mi toglieva le cose che, a quell’età, era normale facessi. Ancora adesso per certi aspetti sono infantile, non sono una navigata,” ha dichiarato la cantante, che proprio per via dell’atteggiamento protettivo dei genitori ha cercato di fare sempre tutto di testa propria.

A 11 anni infatti si sarebbe fatta fare un succhiotto da un compagno di classe poco più grande di lei, e il suo gesto avrebbe mandato su tutte le furie i suoi genitori:

“Mio padre mi ha visto il collo, uno shock: “Rosalba, cos’hai fatto?” – ha confessato la cantante – “La prima sigaretta invece a nove anni. Ho subito voluto dirglielo per fargli capire che non ero quella che lui pensava.

Nel mentre mia madre girava per la casa urlando: “Stai zitta, stai zitta!”. Da noi si litigava tutti i giorni a causa mia”.

Arisa: il successo

Arisa ha lasciato Pignola da giovanissima e nel 2009 ha conquistato il successo partecipando al Festival di Sanremo (di cui è stata vincitrice). Oggi la cantante ha dichiarato di dovere tutto alla sua voce, che le ha consentito di fare ciò che voleva:

“La amo, profondamente. Le devo tutto. È il mio essere più profondo, la mia anima che si apre. Anche se le faccio del male: ogni tanto fumo qualche sigaretta. Ho imparato a cantare da sola, mai preso lezioni. Solo qualcuna dopo il successo, per paura di perdere la voce. Per tanto tempo è stata la solitudine che mi ha insegnato a sentire il mio corpo e a calibrare da dentro tutto quello che mi serve”, ha affermato.

Arisa: la vita privata

Oggi Arisa è molto legata ai suoi genitori e alle sue due sorelle (il suo nome è proprio un anagramma composto dalle iniziali dei suoi familiari) con cui nel corso degli anni è riuscita a stabilire un nuovo equilibrio. La cantante è rimasta single dopo la fine della sua relazione con Andrea Di Carlo.