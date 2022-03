Armi al fosforo, cosa sono e perché sono vietate? Da giorni Russia e Ucraina si accusano vicendevolmente di farne uso durante il conflitto.

Armi al fosforo, cosa sono e perché sono vietate. Durante il conflitto Russia-Ucraina più volte sono stati nominati questo tipo di ordigni, entrambi i Paesi si accusano a vicenda di farne utilizzo.

Armi al fosforo, cosa sono?

Il primo vice capo della polizia di Kiev, Aleksey Biloshitsky, ha accusato l’esercito russo di utilizzare armi al fosforo contro l’Ucraina così come ha fatto il ministero della Difesa russo nei confronti dei soldati ucraini.

Le armi al fosforo sono limitate o vietate da convenzioni internazionali, se utilizzate in determinati contesti. Tali munizioni si basano sul fosforo bianco, sostanza chimica in grado di provocare ustioni gravissime a chi ne viene colpito, essendo elevatamente incendiarie.

L’impiego di queste armi risale alla guerra del Vietnam, quando ne fecero uso le forze armate americane, ma più di recente alla guerra in Iraq nell’operazione “Piombo Fuso” di Israele, nella Striscia di Gaza, alla guera civile in Siria e al recente conflitto del Nagorno-Karabakh.

Armi al fosforo, perché sono vietate?

Le armi al fosforo contengono un composto chimico di natura solida che si accende spontaneamente a contatto con l’aria, quindi viene conservato sotto azoto o acqua. Il fosforo bianco può inoltre generare fumi di anidride fosforica, per questo viene spesso utilizzato per le munizioni traccianti, per il marcamento di bersagli o per creare cortine fumogene difensive. Per tutti questi motivi, non possono essere utilizzate per colpire le persone.

La reazione con l’ossigeno aereo innesca il rilascio di calore e anidride fosforica, che a sua volta reagisce con i composti contenenti acqua, sprigionando acido fosforico. In questo modo si verificano disidratazione, necrosi e distruzione del tessuto colpito. L’organismo umano, se assorbe fosforo, può subire danni a fegato, cuore, reni e insufficienze multiorgano.

La classificazione delle armi al fosforo

Le munizioni al fosforo non sono classificate tra le armi chimiche dalla Convenzione sulle armi chimiche (CWC), sebbene per alcuni Paesi lo siano.

Per la Convenzione sulle Armi Convenzionali, quelle al fosforo bianco sono incendiarie e, in base all’articolo 3 del Protocollo III e alla Convenzione di Ginevra, ne è vietato l’utilizzo sia contro obiettivi civili che contro obiettivi militari in aree civili.