Ucraina, giorno di guerra numero 481. Il ricorso della Russia alle armi nucleari tattiche è una minaccia «reale». A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a seguito dell’annuncio da parte di Mosca dello schieramento delle stesse in Bielorussia.

Biden ci aveva visto lungo

Durante una visita alla città di Palo Alto, in California, il presidente degli Stati Uniti ha parlato della Russia come di una mente «assolutamente irresponsabile»: «Durante la mia ultima visita qui, circa due anni fa, dissi che temevo il prosciugamento del fiume Colorado, e tutti mi guardarono come fossi pazzo. Mi guardarono come quando dissi che temevo che Putin potesse usare armi nucleari tattiche. E invece è (un rischio, ndr) reale» ha affermato Biden.

Nuovo attacco russo a Kiev

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che si è trattato di un attacco con trenta droni Uav di tipo Shahed, di cui ventotto sono stati distrutti dalla difesa aerea. L’amministrazione militare della città di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina, specifica che i droni sono entrati a Kiev a scaglioni e da diverse direzioni. Al momento non risultano vittime. Sempre lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev riferisce: «Quasi due dozzine di obiettivi nemici sono stati rilevati e distrutti dalle forze e dai mezzi della nostra difesa aerea nello spazio aereo intorno a Kiev».