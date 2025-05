Arrestato 20enne egiziano per terrorismo: la sconvolgente scoperta della Digos in casa

Lecco, 20enne egiziano arrestato per terrorismo: ecco cosa teneva in casa

Secondo gli investigatori, il ragazzo era attivo come amministratore di un canale di propaganda jihadista.

A Lecco un ragazzo egiziano di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. Ecco cosa è stato trovato nella sua abitazione.

Un ragazzo egiziano di 20 anni, e studente universitario a Milano, è stato arrestato nel Lecchese dalla Polizia con l’accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Inoltre, il giovane, era attivo su una piattaforma social come amministratore di un canale di propagando jihadista, tramite cui teneva contatti con esponenti dello Stato Islamico. L’arresto è scaturito da una indagine condotta dalla Digos: ecco cosa è stato trovato nella casa del 20enne.

Un giovane egiziano di 20 anni è stato dunque arrestato nel Lecchese con l’accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. In casa del giovane sono stati trovati due manuali per “l’impiego di telefoni cellulari come detonatori di ordigno esplosivi artigianali e la produzione di sostanze venefiche.” Inoltre, all’interno dei dispositivo informatici del 20enne è stato trovato materiale multimediale di propaganda dell’ideologia e delle attività dello Stato Islamico.