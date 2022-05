Arredi firmati Castellani Shop, il piacere di scegliere la qualità italiana

Castellani Shop permette l’acquisto direttamente dal produttore di arredi per negozi, uffici e industria caratterizzati dalla certificazione MUN.

Risultato della professionalità di Castellani .it Srl, realtà di riferimento della Toscana attiva da oltre sessant’anni nel campo dell’arredamento, Castellani Shop permette l’acquisto direttamente dal produttore di arredi per negozi, uffici e industria. Caratterizzati dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale), spaziano dagli armadi metallo all’arredo ufficio, e vengono corredati da assistenza clienti multicanale e servizi esclusivi, quali progettazione degli ambienti e personalizzazione.

Scorrendo tra gli scaffali digitali del portale, l’utente ha l’opportunità di scegliere fra moltissimi prodotti: armadietti sporco-pulito, scrivania ufficio, vetrine espositive, sedie ergonomiche, cassettiere, reception, banconi da negozio e molto altro ancora. Con un tap su “Outlet”, invece, può conoscere le offerte più competitive.

Castellani .it Srl, azienda alla base di Castellani Shop, grazie alla professionalità dell’Ufficio Tecnico interno mette a disposizione un servizio di progettazione di ogni ambiente lavorativo, a seconda delle richieste espresse dal cliente. In più, per ultimare il proprio progetto d’arredo, è possibile acquistare allestimenti completi per negozi.

Sono tanti i traguardi tagliati da Castellani Shop nel corso degli anni di attività. Lo store figura nella classifica “Le Stelle dell’E-commerce 2020-21 e 2021-22”, stilata da Corriere della Sera e Statista. Non solo, è presente anche fra le 750 eccellenze del commercio elettronico italiano 2021/22 secondo ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza)

I costi di spedizione si azzerano per importi di oltre 1.000 euro (+ IVA) e diversi prodotti sono in pronta consegna. In caso di domande, dubbi o richieste è disponibile un puntuale servizio di customer care, pronto anche a fornire preventivi su misura. Concludono la shopping experience sullo store unicamente modalità di transazione sicure: carta di credito, bonifico bancario o PayPal.

Che aspetti? Approfitta della convenienza di Castellani Shop. E se ti iscrivi alla newsletter ricevi uno sconto del 3%!