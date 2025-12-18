Dopo più di 40 anni, Michelle Newton, scomparsa da bambina nel 1983, è stata ritrovata grazie a una segnalazione, mentre sua madre è stata arrestata accusata di averla rapita.

Il rapimento e il ritrovamento dopo 42 anni

Come riportato da People, una segnalazione anonima al programma Crime Stoppers ha permesso alle autorità di localizzare una donna scomparsa da quando era bambina nel 1983, portando all’arresto di sua madre con l’accusa di rapimento.

Michelle Newton aveva appena tre anni quando, il 2 aprile 1983, partì con sua madre Debra Newton da Louisville, Kentucky, con la scusa di un nuovo lavoro in Georgia, secondo quanto riportato dall’Ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson.

Poco dopo, entrambe scomparvero senza lasciare tracce. Nel corso degli anni, Debra fu considerata una delle otto fuggitive più ricercate dall’FBI per rapimento parentale, mentre le indagini sulla scomparsa di Michelle continuarono senza risultati fino al 2000.

Successivamente, nel 2005, il nome della ragazza fu rimosso dai database nazionali dei bambini scomparsi, lasciando la vicenda nel limbo, nonostante alcuni tentativi di riapertura del caso da parte dei familiari nel 2016.

“Stanno venendo a prenderti!”. Arrestata mentre è a spasso col cane: rapì la figlia più di 40 anni fa

Il 24 novembre 2025, Debra, ora 66enne e residente a The Villages, Florida, è stata arrestata con l’accusa di interferenza in custodia, come riportato da Fox 35 Orlando. Durante l’intervento della polizia, diffuso in video dalle body cam, Debra apparirebbe sorpresa e confusa, scherzando con un’amica prima di rendersi conto della gravità della situazione.

Dopo l’arresto, Michelle, oggi 46enne, si è finalmente riunita con suo padre Joseph Newton, che ha descritto l’incontro come un momento emozionante e quasi surreale, paragonandolo alla gioia della nascita della figlia. Michelle, cresciuta con un altro nome e ignara della sua storia, ora affronta la difficile fase di riconciliazione familiare, mentre la madre affronta le conseguenze legali della vicenda. La donna è stata processata in tribunale a Louisville ed è stata rilasciata dopo che un parente ha depositato la sua cauzione, riporta la CNN.

L’intero caso, lungo oltre quattro decenni, mostra come la collaborazione tra cittadini e autorità possa risolvere misteri che sembravano irrisolvibili.