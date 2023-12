Matteo Minna, avvocato dell’attore Paolo Calissano morto nel 2021 , è stato arrestato e si trova attualmente ai domiciliari. Stando a quanto sostenuto dall’accusa, il legare del defunto artista avrebbe fatto sparire soldi dal conto di Calissano e di altri amministrati, “per un totale di 4”, ha precisato Il Giornale.

Arrestato l’avvocato dell’attore Paolo Calissano

A quanto si apprende, Minna avrebbe effettuato prelievi dai conti correnti dei suoi assistiti – incluso Calissano – per poi lasciare confluire le cifre sul suo conto corrente personale.

Dal legale, le cifre illegalmente sottratte sarebbero state spiegate come pagamenti di fatture – false – per compensi per assistenza legale o per altre prestazioni professionali. A fronte delle giustificazioni addotte, tuttavia, le autorità non hanno riscontrato alcuna traccia che le attività indicate siano state effettivamente svolte. Inoltre, Minna non avrebbe presentato i rendiconti.

In merito alla vicenda, Il Messaggero ha segnalato che “gli inquirenti gli contestano il peculato aggravato perché si sarebbe appropriato di 817.326 euro”.

Le accuse

Intervenendo sulla questione, invece, la Repubblica ha scritto che “a dare impulso all’indagine era stato, dopo la morte di Calissano, un esposto presentato dai familiari, a partire dal fratello Roberto, tramite la legale Santina Ierardi. I parenti dell’attore erano insospettiti sia da prelievi di denaro che da operazioni economiche”.

Allo stato attuale, l’avvocato deve rispondere delle accuse di peculato aggravato, di falsità ideologica e di false perizie per errore determinato da inganno.