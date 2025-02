Arresti domiciliari per il giovane alla guida della Bmw fatale ad Abbadia Lar...

La tragedia di Abbadia Lariana

Il 10 gennaio, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Un giovane di 22 anni, alla guida di una Bmw, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un muro. A bordo dell’auto si trovava anche Jennifer Alcani, una ragazza di soli 13 anni, che dopo sei giorni di agonia in ospedale è deceduta. La Procura di Lecco ha disposto gli arresti domiciliari per il conducente, accogliendo la richiesta formulata durante l’interrogatorio.

Le indagini in corso

Le indagini si concentrano sulle circostanze che hanno portato all’incidente. Secondo quanto emerso, Jennifer sarebbe stata convinta a lasciare la propria casa a sua insaputa, all’una di notte. Questo ha portato la famiglia della vittima a presentare una querela per sottrazione di minore nei confronti dei due giovani. Inoltre, è stata presentata una denuncia per omicidio stradale, con la Procura che stava già indagando d’ufficio. Gli inquirenti stanno cercando di accertare le condizioni psicofisiche del conducente al momento dell’incidente, e se avesse assunto sostanze stupefacenti.

Le dichiarazioni e le evidenze

Il giovane alla guida della Bmw ha visto la sua patente sospesa, ma la difesa ha sostenuto che non vi fossero motivi per disporre la misura cautelare. Tuttavia, il giudice ha accolto la richiesta della Procura. Un amico di 19 anni, presente nell’auto, ha dichiarato che entrambi avevano bevuto molto prima dell’incidente, affermando: “Abbiamo bevuto tanto”. Un alcoltest effettuato alcune ore dopo l’incidente ha dato esito negativo, ma le indagini continuano per chiarire la verità. Inoltre, nel video registrato poco prima dello schianto sono state notate bottiglie di birra e amaro vuote sul pianale della vettura.