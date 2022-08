Il lunedì che nessuno voleva arrivasse e che segna la fine della "tregua" di Ferragosto in proroga: arriva il “tax day” e ci sono quasi 200 scadenze

Con la giornata del 22 agosto arriva il “tax day” e ci sono quasi 200 scadenze fra imposte, Irpef, acconti e conguagli, insomma oggi i contribuenti italiani hanno il loro “giorno nero”. Nello specifico sono previsti 179 adempimenti fiscali, di essi 168 sono versamenti.

Ma perché oggi? Il 22 agosto è data cruciale perché scade la cosiddetta “tregua o proroga di Ferragosto”.

Tax day e quasi 200 scadenze

Che significa? Che il fisco si riaffaccia alle porte degli italiani. Tutti gli adempimenti vanno effettuati con modello F24 e hanno scadenza dal primo al 20 agosto, solo che il 20 agosto era sabato ed oggi, 22 agosto, è il “black monday”. E quali tasse sono in scadenza? Per esempio saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, con una maggiorazione dello 0,40%.

Per chi aveva scelto le rate è la volta della terza.

Cosa tocca alle partite Iva

Sui carboni ardenti anche i titolari di partita Iva sostituti d’imposta, per loro il termine ultimo per versamenti Iva, ritenute Irpef e contributi Inps. Me c’è dell’altro nel florilegio di esempi: versamento di saldo e primo acconto dell’Ires, canone Rai, poi versamento delle ritenute sui bonifici per banche e poste, registrazione dei contratti di locazione e il versamento dell’imposta di registro.

Insomma, non è giornata da “tasche chiuse”.