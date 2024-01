Per dieci giorni vivremo un clima primaverile: arriva in Italia l'anticiclone di nome Zeus

Secondo le previsioni meteo l’anticiclone nordafricano Zeus da Algeri raggiungerà anche la Russia e il Mar Baltico, con la totale copertura dell’Italia.

Bel tempo in arrivo secondo le ultime tendenze meteo. Il caldo portato dall’anticiclone Zeus potrebbe rimanere sul nostro Paese fino alla fine del mese.

Tempo stabile, soleggiato e mite con temperature al di sopra della media stagionale, si potranno oltrepassare, infatti, i 15-20 gradi.

Zeus sfata il mito in merito ai cosiddetti “giorni della merla”, 29, 30 e 31 gennaio, considerati i più freddi dell’anno.

Sono due le versioni più note della celebre leggenda: nel primo caso la favola popolare racconta di una merla bianca che, costretta a causa del freddo a rifugiarsi in un comignolo del camino, divenne completamente nera di fuliggine.

La seconda storia narra, invece, la vicenda di una famiglia di merli che con l’arrivo dell’inverno e del freddo aveva difficoltà a procacciarsi del cibo.

Un anno i merli decisero di fare scorta di provviste, per non lasciare il nido per tutto il mese. Riusciti nell’impresa cominciarono a festeggiare, sbeffeggiando l’Inverno, ma questo scatenò l’ira di gennaio. Seguirono di lì a poco giorni di neve, pioggia e vento che spazzò via i nidi dei merli.