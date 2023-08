In arrivo sms di stop al Reddito di cittadinanza: cosa fare e quali soluzioni

Altri 32mila percettori di Reddito di cittadinanza stanno per ricevere l’amara sorpresa. Un sms gli annuncerà lo stop del beneficio.

“Gentile utente, la sua domanda RDC è stata sospesa…”. Sui cellulari di 32mila italiani giungerà questo messaggio. Si tratta dei beneficiari che hanno raggiunto le sette mensilità nel 2023, quindi esclusi dai nuovi parametri stabiliti dal governo per ottenere il beneficio. Questi avvisi tramite sms si sommano a quelli inviati a luglio a 159mila nuclei familiari, e che tanto hanno fatto discutere per le modalità di comunicazione.

Per altri ancora, invece, si proseguirà con il RDC prima del passaggio al nuovo Assegno di inclusione.

Quando arriva sms di fine reddito di cittadinanza

I primi sms saranno inviati ai beneficiari che hanno completato le sette mensilità del 2023, a partire da venerdì 25 agosto. Un’ondata di messaggi destinata a far discutere ancora. Saranno recapitati a circa 32.850 nuclei e beneficiari.

L’ondata degli sms si concluderà a dicembre, quando sarà completato lo stop del Reddito di cittadinanza. A fine anno i beneficiari e nuclei familiari esclusi saranno circa 240mila.

Cosa fare quando ti tolgono il Reddito di cittadinanza

Oltre ai ricorsi, è possibile richiedere l’accesso al programma Supporto Formazione Lavoro (Sfl), collegandosi al proprio profilo MyInps. Si tratta di un miniassegno da 350 euro al mese a beneficio degli “occupabili” che hanno perso il reddito di cittadinanza, con la possibilità di scegliere tra i corsi di formazione per l’accesso al lavoro. Questa soluzione è individuale, quindi erogabile anche agli appartenenti a nuclei di coppia, e non in base al reddito.

Inoltre, si potrà richiedere il nuovo beneficio varato dal governo, Assegno di inclusione, che verrebbe concesso in base ai parametri e requisiti.