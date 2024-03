Katia e Ascanio sono la coppia più iconica, rappresentativa e longeva del Grande Fratello. Si sono conosciuti all'interno della casa nel 2004 e non si sono più lasciati. La loro famiglia si è allargata con i figli Matilda e Tancredi. La prima è veramente bellissima, l'avete mai vista?

Ascanio e Katia orgogliosi della loro Matilda

Ce li ricordiamo giovanissimi quando parteciparono a una delle edizioni più fortunate del Gf, Ascanio e Katia. Oggi sono marito e moglie, la convivenza infatti è arrivata subito dopo il reality in cui già erano diventati una coppia.

Poi è arrivato il matrimonio e poi i due figli, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2015.

La loro quotidianità oggi è lontana dal piccolo schermo, lei infatti è influencer in vari settori mentre lui è general manager di un campo da golf e anche consigliere della Federazione Italiana Golf.

La vita dei Ascanio e Katia lontana dalla tv e l’amore per i figli

Sui loro profili social, Ascanio e Katia sono molto sereni e pubblicano tantissime foto del loro quotidiano insieme a amici e figli.

C’è da dire che inizialmente, dopo il Gf, hanno lavorato un po’ in tv ma poi si sono allontanati dal piccolo schermo. Dopo un periodo di crisi in seguito al matrimonio, oggi sono più uniti che mai.

Lui ha dovuto faticare molto nel reality per conquistarla ma adesso nulla può dividerli. Frutto del loro amore sono i bellissimi figli con cui si godono la vita in una splendida villa alle porte di Roma.

La prima, Matilda, sta per arrivare ai 18 anni e i fan sono senza parole per la sua bellezza. In uno scatto, Ascanio Pacelli la abbraccia presentandola senza problemi al web.

Incredibile la somiglianza con entrambi i genitori. Nella didascalia l’orgoglioso papà scrive: “Ho lasciato ‘milfkatia’ per la mia nuova fidanzata”.