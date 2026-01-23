Truffa sventata ad Ascoli Piceno: due arresti dopo che un anziano era stato ingannato e derubato di soldi e gioielli.

Ad Ascoli Piceno, un nuovo episodio di truffa agli anziani è stato sventato dai Carabinieri. I malviventi, seguendo la nota tecnica del “finto Carabiniere”, avevano convinto un pensionato a consegnare denaro e gioielli con falsi pretesti. L’intervento immediato dei militari ha permesso di arrestare i due responsabili e recuperare l’intera refurtiva.

Intervento lampo dei Carabinieri ad Ascoli Piceno

Un’operazione

tempestiva dei Carabinieri ha permesso di bloccare un tentativo di truffa ai danni di un anziano e di recuperare beni rubati per un valore stimato di circa 82mila euro. L’intervento, coordinato dal Nucleo operativo e radiomobile delle Compagnie di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, ha portato all’arresto in flagranza di due uomini di 23 e 34 anni, accusati di truffa aggravata. I sospetti sono stati intercettati a bordo di un Suv nei pressi dello svincolo autostradale dell’A14, prima che potessero lasciare la zona.

Durante il controllo, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo numerosi gioielli in oro e una consistente somma di denaro contante. Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire alla provenienza della refurtiva: i beni erano stati sottratti pochi minuti prima a un pensionato locale, vittima della nota truffa del “finto Carabiniere”. Uno dei due arrestati, fingendosi appartenente all’Arma, aveva contattato l’anziano, convincendolo a consegnare denaro e preziosi con la scusa di controlli legati a presunti furti in zona, assicurando la restituzione successiva presso la caserma.

Ascoli Piceno: due arresti per truffa da 80mila euro a un anziano

Grazie all’intervento immediato, l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due uomini arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferiti al carcere di Marino del Tronto, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione conferma l’efficacia dei servizi mirati dei Carabinieri contro i reati predatori che prendono di mira le fasce più vulnerabili della popolazione, dimostrando come la prontezza e la coordinazione possano neutralizzare truffe anche in corso.