Gli aspirapolvere robot funzionano? Guida ai modelli

L'aspirapolvere robot è l'elettrodomestico ideale per aiutare a pulire la casa in modo rapido.

Il mondo della tecnologia ha fatto notevoli passi in avanti grazie a strumenti importanti che facilitano il lavoro e la pulizia. Si tratta degli aspirapolvere robot, elettrodomestici molto utili che dispongono di tantissime funzioni. Ecco su quali criteri puntare e il miglior modello in circolazione.

Aspirapolvere robot

Sono apparecchi presenti, da un po’ di tempo, nelle case degli italiani che aiutano le massaie e le casalinghe nella pulizia dei vari ambienti domestici. Dal momento che è tempo di pulizie di primavera perché non approfittarne comprando uno di questi strumenti. Sono elettrodomestici che bisogna scegliere con una certa cautela, per cui è necessario considerare i vari fattori a disposizione che possono aiutare nella scelta di un modello piuttosto che un altro.

Si consiglia di optare per modelli che abbiano una capacità di aspirazione molto potente e solitamente la maggior parte dei modelli è dotata di spazzole rotanti che agevolano la pulizia della casa e dei vari ambienti. Sono dotati di spazzole laterali che si rivelano molto utili in quanto raccolgono la polvere, compresi anche i residui.

In commercio si trovano diversi modelli di aspirapolvere robot, per cui non è facile orientarsi nella scelta. S<i consiglia di optare per modelli dalla forma squadrata o circolare che non ingombrano e riescono a raggiungere anche gli angoli maggiormente nascosti. Si trovano anche aspirapolvere robot dalle forme rotonde che offrono e garantiscono le migliori prestazioni possibili in termini di pulizia.

Ci sono poi anche altre caratteristiche da considerare ai fini dell’acquisto, come l’altezza del robot. Un robot aspirapolvere alto può incontrare delle difficoltà in una casa con tanti mobili, mentre al contrario un modello basso agevola nella pulizia, dal momento che riesce a passare senza difficoltà sotto i divani o letti e altri arredi.

Aspirapolvere robot: funzioni

Nella scelta di questo elettrodomestico, oltre alla forma, ci sono anche altre caratteristiche da valutare, come le funzioni che si differenziano da un modello a un altro. Oltre a pulire e aspirare lo sporco, alcuni modelli di aspirapolvere robot si differenziano anche perché sono in grado di lavare i pavimenti.

Alcuni hanno una funzione di avvio programmato in modo da poter azionare l’apparecchio, anche a distanza oppure in base alle esigenze di ognuno. Si trovano anche tipologie di aspirapolvere robot che è possibile avviare a distanza grazie all’applicazione da scaricare sul proprio cellulare in modo da usarli, anche quando si lavora o si è fuori casa per trovare gli ambienti puliti all’arrivo.

I robot sono dotati di sensori che permettono di aggirare gli ostacoli che possono essere le scale o l’angolo di un letto. Hanno poi dei sensori antiribaltamento o caduta che permettono a questi strumenti di conoscere il dislivello e non cadere. Gli aspirapolvere robot hanno anche dei sensori tappeti che permettono di rilevare un tappeto evitandolo oppure pulendolo.

Nei modelli di aspirapolvere robot maggiormente avanzati e tecnologici, si trova anche un sistema di mappatura per ottimizzare il lavoro e agevolarlo in maniera rapida e semplice per le pulizie di ogni angolo della casa. Sono elettrodomestici che funzionano e sono molto efficaci, anche perché lavorano in totale autonomia in modo che le massaie possano occuparsi di altre faccende o fare altro, come cucinare o badare ai bambini.

Aspirapolvere robot: miglior modello

Tra i tantissimi modelli di aspirapolvere robot e le funzioni che sono state accennate poc’anzi, il migliore in commercio e molto noto tra gli utenti, è sicuramente X Sweep Up, un modello che permette di dare l’addio al vecchio aspirapolvere proprio perché agevola le pulizie di casa in modo che sia splendida. Un elettrodomestico che minimizza il tempo e lo spazio permettendo di risparmiare e non solo in termini economici.

Un robot aspirapolvere che pulisce in totale autonomia, quindi molto pratico ed efficiente. Per chi vuole uno strumento che sia valido, questo è sicuramente il modello migliore dell’anno per la tecnologia, la facilità e il rapporto qualità prezzo. Un modello che si distingue, non solo per le sue prestazioni e praticità, ma anche per essere molto maneggevole.

Per chi fosse interessato a ordinarlo o a saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Si muove liberamente in casa in modo da sfruttare al massimo il meglio delle prestazioni e offrire una casa pulita in ogni angolo. Ha una aspirazione molto potente che permette di aspirare qualsiasi cosa incontri lungo il cammino: dai detriti alla polvere sino al pelo di animali domestici. Dotato di spazzole rotanti e di un sistema intelligente in modo che possa aggirare qualsiasi ostacolo senza mai bloccarsi.

Ha una batteria a lunga durata e si ricarica in autonomia. Sfrutta il sistema Stop Noise, per cui non crea nessun tipo di disturbo o rumore dal momento che è silenzioso. Ha un design compatto ed è l’alleato numero uno di tutte le massaie e casalinghe proprio grazie alla sua efficacia e prestazioni.

Un modello come X Sweep Up non solo aspira, ma spazzola e pulisce. Ha spazzole rotanti a forma di V in modo da pulire qualsiasi superficie. Passa sotto i mobili e si ricarica grazie al cavo USB presente nella confezione. All’interno della confezione è possibile trovare i seguenti accessori:

Cavo USB per ricaricarlo

Spazzole rotanti

Panno pulitore

Il velcro per il panno

Il vano raccogli polvere.

Per chi volesse ordinare questo aspirapolvere robot esclusivo ed originale, è possibile soltanto sul sito ufficiale del prodotto dal momento che non si trova nei negozi fisici oppure online. Per acquistarlo bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati personali e inviarlo. Lo strumento è in offerta al costo di 99€ invece di 198 per la spedizione gratuita. Inoltre, si può pagare con Paypal, carta di credito oppure in contanti direttamente alla consegna al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.