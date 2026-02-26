Attacchi israeliani nella Bekaa: bilancio di vittime e nuove violazioni del cessate il fuoco

Valle della Bekaa — Un ragazzo siriano di 16 anni è rimasto ucciso e altre 29 persone sono rimaste ferite in una serie di raid attribuiti all’esercito israeliano nella valle della Bekaa, in Libano. Le fonti locali e l’agenzia nazionale libanese hanno identificato la vittima come Hussein Mohsen al-Khalaf. L’attacco avrebbe colpito Kfar Dan, nei pressi di Baalbek. Autorità libanesi e organizzazioni internazionali parlano di ripetute violazioni del cessate il fuoco; le condizioni dei feriti variano e le autorità proseguono gli accertamenti.

La dinamica degli attacchi

Secondo i rapporti locali, nella stessa area si è aperto un nuovo ciclo di bombardamenti: sono stati registrati almeno 13 raid con colpi concentrati in località come Shmestar, Boudai e Har. Le informazioni sul terreno vengono ancora verificate, mentre le autorità monitorano possibili sviluppi.

Danni materiali e conseguenze umane

I raid hanno provocato danni anche alle infrastrutture civili: diverse botteghe nel souk di Baalbek, in particolare a Tallet al-Ajami, risultano danneggiate. Le strutture sanitarie della valle hanno ricevuto decine di feriti e sono impegnate nelle operazioni di triage e cura. Le immagini diffuse dalla stampa mostrano quartieri in preda al panico dopo i bombardamenti: famiglie in fuga, persone costrette a cercare riparo e servizi essenziali parzialmente interrotti. Le autorità danno priorità al trasferimento dei feriti e al ripristino rapido delle forniture mentre continuano le verifiche sui danni.

Contesto politico e numeri delle violazioni

L’episodio si inserisce in un clima di tensione lungo il confine libano-israeliano. Nonostante l’accordo di cessate il fuoco firmato il 27 novembre 2026, le ostilità non si sono fermate. Organizzazioni internazionali e governi locali segnalano un aumento degli scontri: le Nazioni Unite attribuiscono oltre 300 vittime agli scontri verificatisi dopo l’accordo, di cui circa 127 civili. Altri rapporti internazionali documentano migliaia di incursioni e violazioni delle linee di contatto. Gli osservatori descrivono una escalation a bassa intensità, fatta di raid mirati e incidenti ricorrenti, che mantiene alta la probabilità di nuovi episodi di violenza e complica l’accesso e il lavoro delle organizzazioni umanitarie.

Pressioni diplomatiche e richieste al Consiglio di Sicurezza

Sulla scena diplomatica il governo libanese ha formalizzato proteste presso le Nazioni Unite e chiesto l’intervento del Consiglio di Sicurezza per sospendere le operazioni militari e ottenere il ritiro delle forze israeliane dalle aree contestate. In un dossier inviato a gennaio si parla di oltre 2.036 violazioni registrate tra ottobre e dicembre 2026, secondo le autorità libanesi. La presenza israeliana in cinque zone di territorio libanese ostacolerebbe la ricostruzione e il ritorno degli sfollati, alimentando le tensioni e intensificando le pressioni diplomatiche. Sono attese nuove riunioni del Consiglio di Sicurezza per cercare risposte coordinate.

Disarmo e interpretazioni divergenti dell’accordo

La questione del disarmo resta al centro dei negoziati. Il governo libanese sostiene di aver quasi completato la prima fase del proprio impegno, concentrata sul disarmo delle forze a sud del fiume Litani, e stima di aver bisogno di circa quattro mesi per procedere. Hezbollah, però, contesta un’interpretazione estensiva dell’intesa: secondo il movimento l’obbligo di disarmo si applica solo ad alcune aree meridionali, creando così una divergenza che complica l’attuazione pratica degli impegni. Senza un consenso sulle definizioni operative è difficile avviare le ispezioni e i meccanismi di verifica previsti dall’accordo. Nei prossimi incontri multilaterali le parti dovranno chiarire i termini e concordare un calendario operativo: da questi negoziati dipenderanno tempi e modalità dell’implementazione.

Effetti sulle comunità locali

Le comunità lungo la frontiera vivono sotto la costante minaccia di nuovi raid, con ricadute economiche e psicologiche pesanti. Le limitazioni alla ricostruzione e l’occupazione di porzioni di territorio impediscono il ritorno stabile di migliaia di sfollati e aumentano il bisogno di assistenza a lungo termine. Organizzazioni umanitarie e operatori locali segnalano che la prolungata esposizione alle ostilità sta erodendo la resilienza delle popolazioni, già provate da anni di instabilità. Il monitoraggio del cessate il fuoco e il rispetto dei corridoi umanitari saranno decisivi per valutare la tenuta di una tregua e per permettere interventi di soccorso e ricostruzione mirati. Le prossime decisioni diplomatiche e le iniziative regionali in materia di accesso umanitario e supporto logistico alle autorità di sicurezza determineranno se sarà possibile proteggere i civili e avviare la ripresa sul territorio.