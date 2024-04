Attacco a Gaza, uccisi operatori umanitari della ong World Central Kitchen

Il raid dell'Idf a Gaza ha tolto la vita a sette persone che lavoravano per la ong statunitense World Central Kitchen dello chef José Andres

Nelle scorse ore, un raid aereo dell’esercito israeliano ha sconvolto nuovamente il territorio della Striscia di Gaza. Questa volta, l’attacco ha causato la morte di diverse persone che lavoravano per la ong statunitense World Central Kitchen dello chef José Andres. Anche gli Usa hanno commentato l’accaduto.

Gaza, uccisi operatori umanitari della ong: l’attacco dell’Idf

A dare l’annuncio di quanto successo, è stato per primo il ministero della Sanità di Hamas. Subito dopo, anche lo stesso Josè Andres lo ha confermato via X: sette operatori umanitari stranieri e il loro autista palestinese sono morti a Gaza, dopo un attacco dell’Idf al veicolo sul quale stavano viaggiando. “Queste persone sono angeli” – ha commentato Andres via social.

Gaza, uccisi operatori umanitari della ong: il messaggio della Casa Bianca

Anche gli Stati Uniti d’America hanno commentato l’accaduto: “Siamo afflitti e profondamente turbati dall’attacco” – ha scritto, sempre via X, la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adrienne Watson. “Gli operatori umanitari devono essere protetti mentre consegnano aiuti di cui c’è un disperato bisogno, ed esortiamo Israele a indagare rapidamente sull’accaduto” – ha terminato la Watson.