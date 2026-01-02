La Russia ha denunciato un presunto attacco nella notte tra il 28 e il 29 dicembre da parte di droni ucraini.

La Russia ha denunciato di aver subito un presunto attaccato da parte di droni ucraini nella notte tra il 28 e il 29 dicembre contro la residenza di Putin. Ora la Cia da chiarezza.

Droni sulla residenza di Putin, la Russia insiste: “Consegnate prove agli Usa”

Il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver consegnato agli Usa i dati ottenuti dagli strumenti di navigazione di uno dei droni che, secondo il Cremlino, era diretto contro la residenza del presidente Vladimir Putin.

La Russia dunque ha accusato Kiev dell’attacco. Proprio ora, in uno dei moment chiave per cercare di arrivare alla tanto attesa intesa per la pace. La Cia, tra l’altro, ha smentito che tale attacco ci sia stato.

Droni sulla residenza di Putin: la Cia fa chiarezza

La Cia ha smentito la Russia, non risulta infatti alcun attacco ucraino contro la residenza di Putin. Il direttore della Cia, John Ratcliffe, il 31 dicembre ha delineato il quadro direttamente al presidente Usa Donald Trump, il quale proprio due giorni prima era stato informato dallo stesso Putin dell’attacco, dando credito alla versione del Cremlino, ora appunto smentita dalla Cia. Il Tycoon ha così ripostato su Truth un vecchio articolo del NYT che puntava il dito contro la Russia: “l’intera guerra di Putin è una bugia. Proprio come ha fatto in Alaska,” nel vertice di Ferragosto, “all’offerta di pace. Putin ha risposto sputando nell’occhio dell’America.”