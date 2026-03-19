Escalation tra Iran e Qatar sulle infrastrutture energetiche, con la possibile reazione di Donald Trump e la posizione di Arabia Saudita.

Le tensioni tra Iran e Qatar si sono intensificate dopo gli attacchi incrociati che hanno coinvolto i principali impianti energetici di South Pars e Ras Laffan. In questo contesto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito Teheran di possibili ritorsioni qualora dovessero verificarsi nuovi raid, mentre anche Arabia Saudita ha dichiarato di essere pronta a rispondere militarmente, aumentando il rischio di un’escalation che coinvolge direttamente le infrastrutture energetiche strategiche della regione.

Reazioni regionali, implicazioni militari e strategiche

Anche altri attori regionali stanno reagendo all’evoluzione della crisi. Il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan bin Abdullah, ha dichiarato che Arabia Saudita si riserva il diritto di rispondere militarmente alle minacce provenienti dall’Iran, sottolineando che il Paese non intende subire pressioni esterne. In particolare, ha affermato: “Ci riserviamo il diritto di intraprendere azioni militari se necessario”, aggiungendo che “il Regno non cederà alle pressioni; al contrario, tali pressioni si ritorceranno contro coloro che le esercitano”.

Nel frattempo, la crisi ha avuto ripercussioni anche sul piano strategico globale. Secondo diverse fonti, l’amministrazione statunitense starebbe valutando l’ipotesi di un rafforzamento della presenza militare nella regione, incluso il possibile invio di contingenti e il dispiegamento di forze in aree chiave come lo Stretto di Hormuz, fondamentale per il transito delle esportazioni energetiche. Tra le opzioni considerate figurano anche misure per garantire la sicurezza delle infrastrutture e del passaggio delle navi commerciali.

Nuovo attacco iraniano contro il principale impianto di gas in Qatar: la dura minaccia di Trump

Nel quadro delle crescenti tensioni in Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un avvertimento diretto all’Iran in merito alla sicurezza delle infrastrutture energetiche nella regione. In particolare, ha minacciato possibili azioni di vasta portata contro il giacimento di gas di South Pars, condiviso tra Iran e Qatar, nel caso in cui Teheran dovesse colpire nuovamente impianti strategici come quello di Ras Laffan. Il contesto è quello di un’escalation legata agli attacchi incrociati che hanno coinvolto siti energetici cruciali per l’approvvigionamento globale.

Trump ha inoltre ribadito sulla piattaforma Truth che Israele ha effettuato un raid contro South Pars, precisando però che gli Stati Uniti “non sapevano nulla” dell’operazione. In una dichiarazione riportata, il presidente ha affermato:

“Non ci saranno ulteriori attacchi da parte di Israele contro questo importantissimo e prezioso giacimento di South Pars, a meno che l’Iran non decida sconsideratamente di attaccare un Paese completamente innocente, ovvero il Qatar. In tal caso gli Stati Uniti d’America, con o senza l’assistenza o il consenso di Israele, distruggeranno in modo massiccio l’intero giacimento di gas di South Pars con una forza e una potenza che l’Iran non ha mai visto né conosciuto prima”.

Le informazioni circolate indicano che il raid israeliano avrebbe colpito una porzione dell’impianto, provocando reazioni immediate e una risposta iraniana contro infrastrutture energetiche qatariote. Il sito di Ras Laffan, tra i principali poli mondiali per il gas naturale liquefatto, risulta quindi al centro di un possibile effetto domino che potrebbe influenzare i mercati energetici internazionali e le rotte commerciali.