Attività stromboliana al cratere di Sud-Est

Un’intensa attività stromboliana è stata registrata al cratere di Sud-Est dell’Etna, a partire dalle 19.05 di ieri. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Osservatorio Etneo di Catania ha monitorato l’evento, evidenziando un incremento significativo del tremore vulcanico.

Questo fenomeno, che si manifesta con esplosioni intermittenti e emissioni di cenere, è un chiaro indicatore di un’attività vulcanica in corso.

Previsioni e dispersione delle nubi eruttive

Il modello previsionale attuale suggerisce che le eventuali nubi eruttive si disperderebbero in direzione Est-Sud-Est, un’informazione cruciale per la sicurezza aerea e per le comunità circostanti. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, poiché la dispersione delle ceneri vulcaniche può avere impatti significativi sulle operazioni aeree e sulla salute pubblica.

Impatto sismico e monitoraggio delle deformazioni

Dal punto di vista sismico, l’ampiezza del tremore vulcanico ha mostrato un continuo incremento, raggiungendo valori elevati alle 19. Questo andamento è compatibile con uno spostamento della sorgente del tremore verso il cratere di Sud-Est, a un’altitudine di circa 2.900 metri sul livello del mare. Tuttavia, le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non hanno evidenziato variazioni significative, suggerendo che, sebbene l’attività vulcanica sia in aumento, non ci sono segni immediati di un’eruzione catastrofica.

Livello di allerta e operatività aeroportuale

In risposta all’attività vulcanica, il livello di allerta per il volo, noto come VONA, è stato elevato a arancione. Questo livello di allerta indica che ci sono potenziali rischi per la navigazione aerea, ma attualmente non ci sono impatti sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Le autorità aeroportuali stanno seguendo da vicino la situazione, garantendo che le misure di sicurezza siano in atto per proteggere passeggeri e personale.