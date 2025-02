Attività vulcanica sull'Etna: colata lavica e monitoraggio sismico

Un nuovo evento vulcanico sull’Etna

Negli ultimi giorni, l’Etna ha ripreso a far parlare di sé con un’emissione di colata lavica che ha destato l’attenzione degli esperti e degli appassionati di vulcanologia. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’attività è stata osservata a partire dal pomeriggio di sabato, con un flusso lavico che si sviluppa a circa 3.000 metri sul livello del mare, tra la base del cratere Bocca Nuova e quella del cratere di Sud-Est. Questo fenomeno naturale, che si verifica in una delle aree vulcaniche più attive d’Europa, è stato monitorato attraverso le telecamere di sorveglianza e le osservazioni dirette del personale INGV.

Dettagli sull’emissione di lava

Il flusso lavico si sta espandendo in direzione di Monte Frumento Supino, un’area che potrebbe essere interessata da eventuali conseguenze legate alla nuova attività vulcanica. La nota dell’INGV sottolinea che questa colata è stata preceduta da un’attività esplosiva modesta e episodica dal cratere di Sud-Est, iniziata il 6 febbraio. Tali eventi sono tipici del comportamento dell’Etna, che presenta cicli di attività esplosiva e effusiva. Gli esperti avvertono che, sebbene l’attività attuale non sembri particolarmente allarmante, è fondamentale mantenere un monitoraggio costante per valutare eventuali cambiamenti nel comportamento del vulcano.

Monitoraggio sismico e tremore vulcanico

Dal punto di vista sismico, l’Etna continua a mostrare un’ampiezza media del tremore vulcanico che si mantiene con modeste oscillazioni all’interno dell’intervallo dei valori medi. Questo indica che, sebbene ci siano segni di attività, non ci sono attualmente segnali di un’imminente eruzione catastrofica. Tuttavia, gli scienziati avvertono che è importante rimanere vigili e pronti a rispondere a qualsiasi cambiamento significativo. La comunità scientifica sta lavorando incessantemente per raccogliere dati e analizzare i fenomeni in corso, al fine di garantire la sicurezza delle popolazioni locali e dei visitatori.