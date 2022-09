Dopo aver ignorato i divieti e forse preso dalla fretta un uomo attraversa i binari ma inciampa e viene travolto da un treno che lo trascina via

Aveva attraversato i binari ma è inciampato ed è stato travolto da un treno, il dramma si è consumato il 2 settembre alla stazione di Voghera dove un 58enne è stato ricoverato in condizioni gravi. Secondo i media l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso e versa ancora in condizioni molto serie.

Attraversa i binari, travolto dal treno

Purtroppo il 58enne è stato vittima di un incidente molto comune, con il quale molti viaggiatori ignorano i divieti e incappano in conseguenze spesso severe o estreme. Secondo una prima ricostruzione mutuata anche dal racconto di testimoni l’uomo avrebbe velocemente attraversato i binari nella stazione ferroviaria del comune in provincia di Pavia e lo ha fatto proprio mentre sopraggiungeva un convoglio, che lo ha scaraventato lungo i binari malgrado il disperato tentativo del macchinista d frenare.

I soccorsi ed il ricovero urgente

Sul posto sono giunte immediatamente squadre di soccorritori Areu e polizia. Con essi anche i vigili del fuoco che hanno hanno prelevato il 58enne, poi trasferito d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Secondo le ultime informazioni in ordine alle sue condizioni di salute l’uomo sarebbe ancora ricoverato in condizioni molto gravi e nella serata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.