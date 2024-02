Un episodio che testimonia ancora una volta la pericolosità del non rispettare la segnalazione luminosa sulle strade, anche quando si procede come pedoni e non come automobilisti. Due ragazzine di 16 e 17 anni sono state travolte e ferite da un’automobile che le ha colpite in mezzo alla strada: le giovani avevano attraversato passando con il semaforo rosso.

Attraversano con il semaforo rosso: investite ragazzine

Nulla ha potuto fare la donna alla guida del veicolo per evitare le due minorenni: una volta che si è accorta della loro presenza sulla strada era ormai troppo tardi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 19, in via della Fornace, a Bondeno. Secondo la prima ricostruzione della dinamica che è stata fatta, sembra che la 17enne e la 16enne non abbiano rispettato un semaforo rosso. Le minorenni si sarebbero butatte sulle strisce pedonali quando non era il loro turno di passare: l’auto che arrivava da Ferrara le ha travolte in pieno, ferendole.

Attraversano con il semaforo rosso: i soccorsi

Sul posto sono giunti i medici del 118 che, dopo aver dato il primo aiuto sul posto alle giovani, hanno trasferito in ambulanza le ragazze all’ospedale di Cona. Da quanto si apprende, pare che una sia in gravi condizioni di salute. I carabinieri, avvalendosi anche delle telecamere in zona, proveranno a determinare con più esattezza la dinamica dello scontro.