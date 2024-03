Aumento di peso in primavera: come prevenirlo

L'aumento di peso in primavera è fisiologico, ma possiamo prevenirlo. Vediamo come.

L’aumento di peso in primavera è una condizione che si verifica molto più spesso di quanto non si pensi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da che cosa dipende e quali sono le strategie da applicare per preservare il peso forma.

La primavera è una delle stagioni più belle dell’anno, le giornate sono più lunghe e anche le temperature cominciano a salire, spingendoci a trascorrere più ore all’aperto e ad allenarci di più non solo perché si ha più voglia, ma anche in vista dell’estate. Ciononostante, anche la primavera si caratterizza per aspetti negativi come, ad esempio, l’aumento di peso che, come per ogni altra stagione, anche in questa può essere fisiologico, sebbene legato a ragioni diverse.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le ragioni per cui si verifica un aumento di peso in primavera e quali sono le strategie che si possono mettere in campo non solo per evitare che questo accada, ma anche per preservare il peso forma.

Aumento di peso in primavera: consigli

Lievi oscillazioni di peso sono fisiologiche in ogni stagione dell’anno ma, se durante l’inverno si è più consapevoli, durante la primavera non accade esattamente la stessa cosa. Come la maggior parte delle volte, anche durante la primavera l’aumento di peso è determinato dal numero di occasioni in più che si hanno per riunirsi con amici e famiglia e celebrare un evento speciale, come la Pasqua, la Festa del Papà o quella della Mamma. Come per ogni altra occasione, anche durante le festività primaverili si raccomanda di seguire un’alimentazione salutare, con pasti completi e bilanciati.

Se, da un lato, il clima più caldo e le giornate più lunghe ci spingono a restare all’aperto e ad allenarsi di più, il cambio dell’ora può incidere negativamente sia sull’appetito che sul riposo notturno. Anche in questo caso, si consiglia di mantenere delle abitudini corrette come, ad esempio, stabilire un orario in cui si va a dormire e rispettarlo tutte le notti e, anziché guardare la TV o passare del tempo sul cellulare, meglio leggere un libro ed evitare che i dispositivi elettronici disturbino il sonno.

