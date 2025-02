Aurelio De Laurentiis sotto accusa per falso in bilancio: le ultime novità

Le accuse contro De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, noto patron del Napoli, si trova al centro di un’inchiesta che potrebbe portarlo a un processo per falso in bilancio. I pubblici ministeri di piazzale Clodio hanno formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio, evidenziando presunte irregolarità nei bilanci del club per gli anni 20. Le accuse si concentrano su due operazioni di mercato: la compravendita del difensore Kostas Manolas dalla Roma e l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille.

Dettagli delle operazioni contestate

Il caso Manolas risale all’estate del 2019, quando il Napoli ha pagato 36 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria. Questa operazione ha generato una plusvalenza di oltre 31 milioni per la Roma, allora guidata da James Pallotta. L’inchiesta ha messo in luce come questa transazione fosse parte di un più ampio schema di plusvalenze fittizie, che ha coinvolto anche altri giocatori e club.

Per quanto riguarda Osimhen, l’attenzione degli inquirenti si è focalizzata sul trasferimento avvenuto per una cifra che superava i 71 milioni di euro. Le indagini, avviate nel giugno del 2022, hanno portato a perquisizioni sia nella sede della FilmAuro a Roma che nel quartier generale del Napoli a Castelvolturno.

La difesa di De Laurentiis e le reazioni

I legali di De Laurentiis, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, hanno respinto con fermezza le accuse, dichiarando la totale estraneità del patron e del club alle irregolarità contestate. Secondo i difensori, sono stati presentati pareri di consulenti tecnici che dimostrano la legittimità delle operazioni effettuate dal Napoli, in conformità con i principi contabili italiani. Gli avvocati esprimono fiducia nella magistratura, convinti che il procedimento si concluderà positivamente per il club.

La Procura federale della Figc ha già manifestato interesse per il caso, richiedendo gli atti dell’inchiesta. Questo sviluppo potrebbe avere ripercussioni significative non solo per De Laurentiis, ma anche per la reputazione del Napoli nel panorama calcistico italiano.