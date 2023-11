L’aurora boreale è un fenomeno ottico dell’atmosfera che si verifica nell’emisfero settentrionale della Terra. È causata dall’interazione di particelle cariche provenienti dal Sole con la ionosfera terrestre.

In passato, l’aurora boreale è stata spesso associata a eventi negativi, come guerre, carestie e pestilenze.

L’aurora boreale: presagio nefasto?

Un esempio celeberrimo, i pastorelli di Fatima, che nel 1917 affermarono di aver visto la Madonna, la descrissero come un “grande segno nel cielo” che preannunciava la Seconda guerra mondiale.

Nel 1938, una grande aurora boreale fu avvistata in molte parti d’Italia, tra cui le Alpi e il Nord Italia. Questo fenomeno è stato interpretato da alcuni come un presagio della Seconda guerra mondiale, che scoppiò due anni dopo.

Nel 1939, un’altra aurora boreale fu osservata nei cieli tedeschi, questo fenomeno è stato ricordato nelle memorie del gerarca nazista Albert Speer, che lo descrisse come un “raro fenomeno celeste” che produsse “una profonda inquietudine” negli astanti.

Le credenze popolari sul fenomeno naturale

In tempi recenti, l’aurora boreale è stata avvistata anche in Italia, come il 5 novembre 2023. Questo fenomeno ha suscitato nuove speculazioni sull’aurora boreale come cattivo presagio.

L’aurora boreale è un fenomeno naturale che ha una lunga storia di associazioni negative, alcune persone credono che l’aurora boreale sia un presagio di eventi negativi, come guerre, carestie e pestilenze. Altri, invece, ritengono che l’aurora boreale sia semplicemente un fenomeno naturale, senza alcun significato simbolico.