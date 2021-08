Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno litigato? La smentita

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno messo a tacere i rumor a proposito della loro presunta lite.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno litigato? L’indiscrezione, diventata sempre più insistente in rete, è stata smentita dalle due dirette interessate.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele: la presunta lite

Sui social si è rapidamente sparsa la voce che Sara Daniele (figlia di Pino Daniele) e Aurora Ramazzotti (figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker) abbiano litigato.

L’indiscrezione è stata presto smentita dalle due dirette interessate, che attraverso i social hanno chiarito: “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. Sara Daniele siamo amiche, giusto? Risp in privato”, ha scritto Aurora Ramazzotti ironica, mentre la sua amica ha smentito il rumor dichiarando: “Io e Aurora siamo amiche anche senza mostrarlo sui social. Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente purtroppo”, ha affermato facendo riferimento ad un errore di battitura nell’articolo di Chi che faceva riferimento alla loro presunta lite.

Sara Daniele ha smentito anche il gossip in circolazione su Paola Di Benedetto (altra sua grande amica) che, secondo alcuni rumor, avrebbe conosciuto un “rampollo milanese” durante le sue vacanze estive. “Ti fidanzi e non mi dici niente?”, ha domandato Sara Daniele all’amica.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele: l’amicizia

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sono amiche da moltissimi anni ed è stata la figlia di Michelle Hunziker a svelare come si sarebbero conosciute.

“Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake… Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: “Ciao Auri! Come stai?”, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso”, ha confessato sul loro primo incontro.

Le due sono grandi amiche e hanno trascorso insieme anche il lockdown per l’emergenza Coronavirus (in casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi).

Aurora Ramazzotti: la vita privata

Oltre a condividere molte amicizie comuni, Sara Daniele ha un ottimo rapporto anche con Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ha confessato che Goffredo sarebbe il suo primo grande amore, e oggi i due sono più felici ed uniti che mai.