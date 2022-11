Aurora Ramazzotti, in dolce attesa del suo primo figlio, è sempre inseguita dai paparazzi, ansiosi di rubare attimi della sua vita privata.

L’ultima imboscata dei fotografi, tuttavia, è stata sventata dalla sorellina dell’influencer.

Aurora Ramazzotti inseguita dai paparazzi, la piccola Celeste li allontana da casa

Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma per la prima volta. Dopo aver annunciato la gravidanza, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è costantemente accerchiata dai paparazzi alla ricerca dello scatto perfetto. L’ultimo agguato teso alla ragazza è stato sventato dalla sorellina Celeste che ha cacciato via i fotografi appostati fuori casa.

L’episodio è stato documentato da Aurora che ha postato un video tra le sue Instagram Stories, divertendo i followers. Nella brave clip si vede la piccola Celeste, nata dall’amore tra la showgirl svizzera e l’imprenditore Tomaso Trussardi, che ha scelto di intervenire vendendo arrivare in lontananza i paparazzi. La bambina non ha mostrato alcun tipo di esitazione ed è subito uscita di casa iniziando a corrergli incontro e spingerli via per impedire loro di scattare foto.

A corredo del video, la primogenita della Hunziker ha scritto: “Mia sorella che allontana il paparazzo è tutto”.

La gravidanza

Dopo aver deciso di rivelare pubblicamente di essere in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha voluto raccontare la quotidianità della sua gravidanza.

Nel corso delle settimane, ad esempio, ha rivelato ai followers di non riuscire a dormire la notte di avere spesso degli incubi. Gli utenti, però, hanno subito provveduto a rincuorarla spiegando che i brutti sogni sono molto frequenti durante la gestazione.

Al momento, non si sa di preciso quando nascerà il figlio della coppia ma, come svelato durante il Gender Reveal, è certo che sarà un maschietto.