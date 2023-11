Aurora Ramazzotti, lo sfogo via social: "Mi scoccia dover spiegare a Cesare perché esiste"

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche Aurora Ramazzotti (che a marzo ha avuto il suo primo figlio) ha voluto dire la sua sull’argomento.

Aurora Ramazzotti: lo sfogo via social

Il 30 marzo 2023 Aurora Ramazzotti è diventata madre del suo primo figlio, un maschietto di nome Cesare. Nelle ultime ore la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, da sempre impegnata nelle battaglie di carattere sociale e femministe, ha voluto dire la sua in merito alla giornata contro la violenza sulle donne e, in particolare, in riferimento all’educazione che lei e il fidanzato Goffredo Cerza stanno cercando di dare al loro bambino. “Un giorno in ritardo e riassunto sempre troppo brevemente, ma tanto un giorno non basterebbe e neanche tutte le parole del mondo”, ha dichiarato Aurora, e ancora:

“Arriverà il momento in cui Cesare mi chiederà perché esiste un giorno contro la violenza sulle donne? Lo spero così tanto, perché se avrò fatto un buon lavoro, storcerà il naso davanti a qualsiasi forma di violenza, sia psicologica che fisica, dichiarerà il suo disagio quando ne sarà testimone. Per lui, spero, non ci sarà distinzione ma forse si domanderà perché proprio le donne? E io dovrò essere brava a spiegarglielo. Tutto questo mi terrorizza (…) Per questo da qualche anno voglio ascoltare la voce dentro di me che dice quando qualcosa la sento sbagliata. Per questo siamo responsabili di un passo in più. Il senso di impotenza davanti all’ennesimo femminicidio non deve creare odio tra i sessi ma al contrario farci unire nella lotta contro qualsiasi cultura che subdolamente ci massacra tutti. Non voglio che mio figlio ci si senta colpevole di essere uomo, voglio che ci si senta fiero di poter fare lui la differenza”. Sui social in tanti hanno lodato le parole di Aurora e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita da mamma.