Aurora Ramazzotti, nozza in vista? Il regalo di Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha trascorso le feste di Natale in famiglia e i fan dei social non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio e ha trascorso le feste di Natale con i suoi familiari e con quelli del fidanzato, Goffredo Cerza.

In tanti tra i fan dei social non hanno potuto non notare un dettaglio.

Aurora Ramazzotti: nozze in vista?

Aurora Ramazzotti ha trascorso un Natale speciale visto che, tra pochi mesi, darà alla luce il suo primo figlio. Insieme alla figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti sono stati presenti amici e familiari e in tanti tra i fan dei social hanno notato che per durante i festeggiamenti natalizi Aurora abbia indossato un vistoso anello con diamante.

Si tratterà del regalo del suo fidanzato, Goffredo Cerza? Ora che la coppia ha annunciato di aspettare un bebè in tanti si chiedono se i due convoleranno presto a nozze, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Per il momento i due si stanno godendo la gravidanza e sui social Aurora ha ironizzato con i fan scrivendo: “Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma. Auguri regà”.

La clinica

Aurora ha già scelto la clinica in cui darà alla luce il suo bambino e che con tutte le probabilità sarà la prestigiosa Clinica Sant’Anna, in Svizzera.

La clinica è stata scelta anche da molti altri vip per dare alla luce i loro figli ed è lo stesso posto in cui Michelle Hunziker diede alla luce proprio Aurora.