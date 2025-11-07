La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha rivelato se ha mai fatto ricorso alla medicina estetica: le sue parole.

Aurora Ramazzotti, rispondendo a un fan, ha rivelato se ha mai fatto ricorso alla medicina estetica. Ecco che cosa ha detto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti ha fatto il botox?

Grande momento professionale per Aurora Ramazzotti, appena sbarcata su Prime Video con “The Traitors“, programma condotto da Alessia Marcuzzi che ha già ottenuto grande successo.

Una fan della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha domandato ad Aurora, rispondendo a una storia su Instagram, questo: “Chi ti fa il botox? Dacci info”. Aurora ha voluto subito replicare alla follower, ecco che cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti risponde ai fan sull’uso del botox

Come visto, una follower di Aurora Ramazzotti le ha domandato su Instagram chi le facesse il botox. Ecco come ha risposto la figlia di Michelle Hunziker e di Eros: “ahahahah lo prendo come un enorme complimento! Mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico estetico. Non sono contro, anzi, ma mi fa un pò paura iniettarmi cose. Prometto che semmai farò qualcosa, non lo terrò per me. Cercherò di rimanere naturale il più a lungo possibile, sperando di avere i geni della Hunzi”, chiaro riferimento alla mamma da parte della content creator.