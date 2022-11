Vacanza rilassante in montagna per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, mentre il suo pancino cresce.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si stanno godendo una vacanza molto rilassante in montagna. Il pancino della figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti continua a crescere.

Aurora Ramazzotti, vacanze in montagna con Goffredo: il pancino cresce

Aurora Ramazzotti si sta godendo una rilassante vacanza in montagna in compagnia del suo fidanzato Goffredo Cerza, tra passeggiate nei boschi e saune.

I due alloggiano in uno chalet di un lussuoso resort The Originals Relais, Chalet-Hôtel Borgo Eibn Mountain Lodge a Sauris di Sotto, in provincia di Udine. Il pancino di Aurora cresce ed è sempre più evidente, ma ora che è passato il primo trimestre può riprendere tutte le attività a cui aveva rinunciato per non correre rischi. Negli scatti postati su Instagram, la coppia sembra essere sempre più innamorata.

I primi disturbi della gravidanza

“Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre quattro volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finiti” ha raccontato Aurora Ramazzotti nelle storie di Instagram. Aurora e Goffredo, mentre sono in attesa del loro bambino, che nascerà ad aprile, sono anche alle prese con il trasloco in una nuova casa a Milano.

La coppia ha annunciato il sesso del bebè con una meravigliosa festa a cui hanno partecipato tutti gli amici e i parenti.