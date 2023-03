Aurora Ramazzotti: "Volevo una femmina, ho paura di dover crescere un maschio"

Aurora Ramazzotti ha svelato alcuni retroscena sull’arrivo imminente del suo primo figlio, che sarà un maschietto.

Aurora Ramazzotti: il primo figlio

Tra poche settimane Aurora Ramazzotti stringerà tra le braccia il suo primo figlio e in un’intervista fiume a Vanity Fair lei stessa ha confessato alcuni retroscena relativi all’arrivo del bebè, che ha ammesso avrebbe preferito fosse una femmina. “Io d’istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio”, ha confessato Aurora, e ancora: “Sono una donna, ho visto crescere più sorelle che fratelli, avrei avuto più esperienza. A una bambina potrei insegnare come difendersi da tutto quello che ho affrontato io…”.

Aurora non ha nascosto anche le emozioni e le paure affrontate nei primi mesi della sua gravidanza e di come alcune domande le siano risultate inopportune e poco delicate: “Capisco la buona fede, però è facile diventare inopportuni. È un momento delicato, intimo, pieno di insicurezze. E non è solo perché il primo trimestre è a rischio. Ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita. Ed è doloroso parlarne perché ti senti sbagliata”, ha rivelato la figlia di Michelle Hunziker.

Al momento Aurora ha preferito non rivelare quale sarà il nome del suo primo figlio e, nelle scorse ore, è stata travolta da una marea di critiche sui social dopo aver mostrato quella che sarà la sua cameretta.