Australia, lei si crede un gatto e la scuola la asseconda

Arriva dall'Australia la curiosa vicenda di una ragazzina che si crede un gatto e che la scuola "asseconda" nella sua scelta, ma il quadro è più complesso

Arriva dall’Australia la curiosa vicenda di una ragazzina che si crede un gatto e della sua scuola che la asseconda in questo suo superamento dell’identità di specie. I media britannici spiegano che un’’adolescente di Melbourne ha ottenuto l’appoggio dell’istituto privato che frequenta ed è scoppiata la polemica.

Insomma, la ragazzina si identifica in tutto e per tutto con un gatto, ne ha movenze, abitudini e perfino “aggressività” e la scuola privata di Melbourne che frequenta “sostiene” il suo “comportamento animale”.

Si crede un gatto e la scuola la asseconda

La ragazza frequenta l’ottavo anno e non parla durante l’orario scolastico, ma malgrado questo viene definita come “fenomenalmente brillante”. Alcuni genitori hanno dato un altro “taglio” alle vicenda e l’hanno riferito dll’Herald Sun: la scuola avrebbe permesso alla ragazza di comportarsi come un gatto “purché non distraesse né lei né gli altri studenti.

Sembra che nessuno abbia un protocollo per gli studenti che si identificano come animali, ma l’approccio è stato che se non interrompe la scuola, tutti sono di supporto”.

La replica della scuola: “Abbiamo un approccio mirato”

Dal canto suo la scuola non ha confermato il comportamento della studentessa ma in una nota ha affermato che il suo personale di supporto stava affrontando una serie di situazioni legate al disagio psicologico.

E in chiosa: “Il nostro approccio è sempre unico per ogni studente e terremo conto della consulenza professionale e del benessere dello studente”.