Auto contro scooter ai Parioli: grave un 17enne

A Roma, nella zona dei Parioli, si è verificato un incidente stradale tra uno scooter e un’auto, le cui cause esatte sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti. Purtroppo, il passeggero dello scooter, un ragazzo di 17 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

L’incidente, cosa è successo

Nel tardo pomeriggio dello scorso giovedì 18 aprile, intorno alle ore 17:30, le pattuglie del II gruppo della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute nei pressi del civico 12 di viale Parioli in seguito a un incidente stradale. Sul luogo dell’accaduto si trovavano uno scooter Scarabeo Aprilia e una Smart Fortwo.

Il trasporto in ospedale in codice rosso

Il 17enne che guidava il motorino ne è uscito illeso, così come la ragazza 19enne che si trovava alla guida dell’auto, mentre il passeggero dello scooter è stato ritrovato gravemente ferito a terra. I sanitari del 118 hanno immediatamente fornito le prime cure al giovane, che è stato poi trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I con codice rosso. Fortunatamente, nonostante le gravi condizioni, il ragazzo non sembra essere in pericolo di vita.

Incidente ai Parioli, le indagini

Le autorità locali stanno attualmente indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.