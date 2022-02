Auto finisce contro una casa, morto un 17enne del Padovano

Tragedia nelle primissime ore del mattino, con un'auto che finisce contro il muro di una casa e con un minorenne alla guida morto nel tremendo impatto

Tragedia a Legnaro, in provincia di Padova, dove nelle prime ore del mattino di oggi, 6 febbraio, un’auto finisce contro una casa, causando la morte del 17enne che era alla guida. Lo schianto fatale è avvenuto in via Vespucci, all’altezza della Strada Statale 516, con la vittima alla guida di una Opel Agila malgrado fosse minorenne.

Auto finisce contro una casa e centra un muro di cinta uccidendo il guidatore

La ricostruzione del sinistro è ancora sommaria, ma pare che la vettura abbia iniziato a sbandare e sia andata a sbattere con estrema violenza contro il muro di cinta di un’abitazione.

I rilievi della Polizia stradale per capire le dinamiche della tragedia

I media locali spiegano che le cause oggettive del sinistro sono al vaglio della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, intervenuta sul posto assieme ai Carabinieri della territoriale ed alle unità di soccorso.

Il dato certo, desumibile dalla posizione del mezzo, è che lo stesso si sarebbe letteralmente impennato, forse contro un ostacolo improvviso, finendo addosso ad un muro a velocità pare molto sostenuta. Per il 17enne alla guida purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Salma trasportata a Medicina legale per gli accertamenti della magistratura

La salma del giovanissimo, che risiedeva a Padova, è stata trasportata nei locali dell’istituto di Medicina legale dell’ospedale di Piove di Sacco.

Il corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli adempimenti previsti in procedura e per le indagini sul perché un minore fosse alla guida di un’auto nelle primissime ore del mattino.