Auto in fiamme dopo un incidente: morti madre e figlio

Un tragico incidente stradale ha causato due vittime nel catanese: un auto, dopo lo schianto, ha preso fuoco.

Morti madre e figlio a bordo.

Incidente stradale a San Gerardo: due vittime

Un violento incidente frontale nel cuore della notte scorsa, domenica 5 febbraio. È avvenuto in prossimità del bivio per San Gerardo, in territorio di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, lungo la SS120.

Due le vittime, che viaggiavano a bordo di una Fiat 600, che si è scontrata contro una Golf. Nel drammatico impatto, la Fiat è andata testacoda e ha preso fuoco.

Ad estrarre i due passeggeri dall’abitacolo, avvolto dalle fiamme, sono stati alcuni automobilisti di passaggio, ma per loro non c’è stato nulla da fare.

L’arrivo dei soccorsi e l’identità delle vittime

La prima vittima è stata un giovane ragazzo, conducente dell’utilitaria, che sarebbe morto sul colpo. Di fianco a lui la mamma, soccorsa dal 118 della postazione di Fiumefreddo, che però è deceduta poco più tardi all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Troppo gravi le sue lesioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del sinistro. Le vittime, di cui sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all’identificazione, erano entrambe originarie di Piedimonte Etneo.