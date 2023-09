Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri sulle vie di Cesano Maderno, non molto distante da Milano. Un ragazzo di 20 anni era alla guida della sua automobile che all’improvviso si è ribaltata finendo su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118 a bordo di un’ambulanza.

Auto si ribalta: ferito ragazzo di 20 anni

Il pericoloso sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 settembre, poco dopo le ore 15.30. Sforturnato protagonista dell’incidente è stato un ragazzo di 20 anni che si trovava in via Bernina a Cesano Maderno, quando all’improvviso la sua Fiat Punto grigia si è ribaltata vicino ad una recinzione. L’automobile si è ribaltata per motivi ancora da accertare, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che il veicolo sia rimasto coinvolto in un incidente autonomo.

Auto si ribalta: intervengono i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che si sono occupati di riposizionare il veicolo sulle quattro ruote, ripulendo la strada dai detriti dell’incidente. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure al giovane, che non ha subito delle gravi ferite. Il ventenne è stato trasferito in ospedale, dove è entrato in codice verde. La polizia stradale si è occupata di effettuare tutti i rilievi del caso.