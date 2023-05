Panico in Toscana, autobus esce fuori strada e precipita in una scarpata: tre...

Panico in Toscana, autobus esce fuori strada e precipita in una scarpata: tre...

Un autobus con a bordo 20 persone, tra cui 18 studenti delle superiori, è uscito fuori strada ed è precipitato in una scarpata in Toscana.

Intorno alle ore 13:40 di martedì 30 maggio, un autobus a bordo del quale si trovavano 20 persone compreso il conducente è finito fuori strada nel comune di Zeri, in provincia di Massa Carrara, in Toscana, ed è precipitato in una scarpata. Il mezzo stava percorrendo la strada provinciale 37, in località Tecchia Rossa.

Autobus precipitato in una scarpata in Toscana

A compiere un volo di 73 metri in una scarpata, finendo tra gli alberi, è stato un autobus extraurbano di Autolinee Toscane che effettuava la linea 1 Pontremoli-Zeri. A eccezione di una donna, una pensionata di 76 anni, tutti gli altri passeggeri erano studenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni iscritti all’istituto superiore Pacinotti Belmesseri di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, che stavano rientrando a casa dopo le lezioni.

Il veicolo è finito fuori strada mentre stava percorrendo un tornante per cause ancora in fase di accertamento. Sull’accaduto, sta indagando la Polizia Stradale che sta valutando diverse ipotesi. Si suppone, infatti, che il conducente – un uomo di 52 anni – possa essere stato abbagliato dal sole.

A bordo studenti delle superiore una pensionata: tre ricoverati in codice rosso

Il conducente dell’autobus è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco in stato cosciente e complessivamente in buone condizioni di salute.

Per quanto riguarda gli studenti, 16 ragazzi che erano a bordo del veicolo sono stati trasportati in codice giallo in ospedale mentre altri due studenti sono stati portati in codice rosso a causa delle ferite riportate. Un 15enne, arrivato all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso, è stato intubato e sedato per i traumi riportati ma, a quanto si apprende, non risulta essere in pericolo di vita. Una giovane di 16 anni, invece, è stata operata per le fratture riportate e ricoverata all’ospedale di Pontremoli. Anche lei non è in pericolo di vita. In codice rosso, anche la pensionata che è stata indirizzata, come la 16enne, al Pontremoli.

Tra gli adolescenti c’era anche la figlia del sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, lievemente contusa. “Cavarsela solo con i feriti è un miracolo; mia figlia mi ha chiamato al telefono mentre il pullman cadeva giù. Mi gridava: ‘Babbo, stiamo precipitando'”, ha raccontato Petacchi.

La nota di Autolinee Toscane dopo l’autobus precipitato nella scarpata

A seguito dell’accaduto, Autolinee Toscane ha diffuso una nota ufficiale con la quale ha annunciato di aver “immediatamente avviato le procedure di verifiche interne in seguito all’incidente”. “L’autobus è finito fuori strada per motivi da accertare”. Autolinee Toscane – il cui personale si è recato sul luogo dell’incidente dopo aver saputo della tragedia –, poi, ha ribadito di essere “come sempre a disposizione delle autorità, così come lo è stato subito l’autista”.

“Autolinee Toscane ringrazia sinceramente tutto il personale intervenuto”, ha scritto ancora la società, rimarcando i rapidi interventi di soccorso. Sul posto, infatti, si sono subito recati i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, il personale del 118 e un elisoccorso Pegaso.

“In queste ore di apprensione per le condizioni dei feriti l’azienda rivolge innanzitutto il suo pensiero alle persone che sono oggetto di cura negli ospedali vicini, alle loro famiglie. E un pensiero anche al nostro autista, rimasto ferito, a cui è andato il sostegno dei nostri dipendenti e dell’azienda”, continua la nota.

Inoltre, l’azienda ha affermato che, come da prassi interna dopo un “fatto rilevante”, procederà ad avviare un audit interno al fine di determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.