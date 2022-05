Automobilista travolto e ucciso a Torino: si era fermato a cambiare una ruota

Travolto e ucciso a Torino un automobilista fermo alla piazzola di sosta. Indaga la polizia stradale. Inutili i soccorsi.

Un uomo doveva solo cambiare ruota alla sua auto ma è stato travolto ed ucciso da un’altra vettura. La vittima era ferma in una piazzola di sosta. La tragedia si è consuma a Torino.

Torino, travolto e ucciso un automobilista che stava cambiando la ruota

Oggi, 24 maggio 2022, sulla tangenziale di Torino, per la precisione, come riporta Today, all’altezza dello svincolo Statale 20, un uomo ha perso la vita mentre cambiava la ruota della sua auto. A travolgere e colpire in pieno la povera vittima è stato un altro automobilista che viaggiava a velocità elevata visto il tipo di strada che percorrevano. Non sono state rese note le generalità della vittima. L’uomo è morto sul colpo al momento dell’impatto.

Le indagini e i soccorsi

Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti della stradale di Torino che sono giunti sul posto per ricostruire la dinamica del tragico sinistro. Molto probabilmente, anche se non c’è ancora nulla di certo, il conducente della vettura che ha travolto e ucciso l’uomo fermo alla piazzola di sosta sarà accusato di omicidio stradale. Oltre alla polizia stradale sono arrivati immediatamente anche i sanitari del 118 con un’ambulanza e un elicottero, ma oltre a constatare il decesso della vittima non hanno potuto fare nulla per rianimarlo.