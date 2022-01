Torino, incidente tra auto e ambulanza: nessun morto

Terribile incidente avvenuto a Torino nella giornata di sabato 8 gennaio: un'automobile e un ambulanza si sono scontrate. Nessun morto fortunatamente.

Incidente a Torino nella giornata di sabato 8 gennaio

Nella giornata di ieri, sabato 8 gennaio, ci sono stati attimi di paura nel capoluogo piemontese.

All’angolo tra corso Matteotti e corso Bolzano, a Torino, si è consumato un violento incidente che ha visto coinvolti due mezzi: un’auto e un’ambulanza.

Dalle prime ricostruzioni, l’automobile si sarebbe scontrata violentemente contro il mezzo del 118. Nell’impatto l’ambulanza si è ribaltata su una fiancata.

Torino, incidente tra auto e ambulanza: le condizioni dei coinvolti

Nonostante la gravità dello scontro, si è scongiurato il peggio. Tra i coinvolti nessuno ha perso la vita, e attualmente non si segnalano neppure lesioni gravi.

Coinvolti i conducenti e i passeggeri di entrambi i veicoIi, tutti in condizioni non preoccupanti.

Torino, incidente tra auto e ambulanza: i soccorsi

Tutti i coinvolti rimasti feriti hanno fatto ricorso alle cure del personale sanitario del pronto soccorso. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi e per cercare di far luce sulle dinamiche dell’accaduto.

Recentemente a Torino si è verificato un altro incidente, questa volta molto più grave e che ha provocato 3 vittime.

Si tratta del crollo di una gru che ha tolto la vita a dei giovani operai.