Autopsia del Gemelli: stomaco vuoto conferma giorni senza cibo per Andromeda

Il 23 Mar 2026 è emerso un elemento che ha scosso l’inchiesta sul tragico episodio avvenuto a Villa Pamphili: i consulenti del Policlinico Gemelli hanno rilevato che la piccola Andromeda aveva lo stomaco completamente vuoto al momento dell’esame autoptico. Questo dato, messo a verbale dagli specialisti, è stato accompagnato dalla conferma che la bambina è stata uccisa per strangolamento, circostanza già nota alle autorità investigative. Il referto è destinato a incidere sulla ricostruzione delle ultime ore e dei giorni precedenti al decesso, entrando a far parte delle fonti che gli investigatori stanno valutando per definire responsabilità e dinamiche.

La rilevanza di un reperto medico-legale come quello dello stomaco vuoto risiede nella sua capacità di fornire indicazioni temporali e sullo stato di salute e cura della vittima. I risultati depositati al Policlinico Gemelli non sono solo numeri: rappresentano una traccia che può suggerire trascuratezza, privazione volontaria o forzata, oppure altre condizioni mediche preesistenti. Per questo motivo gli inquirenti considerano il referto un tassello da integrare con ogni altra evidenza disponibile, dalla testimonianza di eventuali testimoni a elementi tecnici come i referti ematico-tossicologici o la documentazione medica precedente, se reperibile.

Cosa riporta la perizia

Secondo il documento redatto dai medici legali, lo stato gastrico osservato corrisponde a un’assenza di cibo recente nello stomaco della bambina, una constatazione che gli esperti hanno interpretato come segnale di alimentazione assente per un periodo di giorni. Nell’ambito della perizia, i medici hanno quindi collegato questo quadro alla condizione generale del corpo al momento dell’esame: la presenza di uno stomaco vuoto viene citata come elemento significativo insieme ai segni del strangolamento. È importante notare che la lettura di un reperto medico-legale richiede prudenza: il referto indica fatti osservabili e interpretazioni tecniche che saranno poi discusse anche in sede giudiziaria dagli esperti chiamati a chiarire i nessi causali.

Elementi tecnici e limiti interpretativi

Nel linguaggio forense termini come post mortem, tempo di digestione e evidenze biologiche hanno significati precisi; la mancanza di contenuto gastrico può suggerire diverse ipotesi ma non da sola stabilisce cause remote o intenzioni. Per tale motivo il referto del Gemelli viene considerato insieme ad altri accertamenti, come l’analisi tossicologica e l’eventuale esame istologico, che consentono di escludere o confermare fattori medici che possano aver influito sull’alimentazione della minore. Solo una valutazione complessiva potrà trasformare il dato anatomopatologico in un elemento probatorio solido.

Implicazioni per l’indagine e possibili piste

Alla luce del referto, gli inquirenti devono ora valutare scenari diversi: dalla tragica ipotesi di negligenza prolungata alla possibilità che la privazione di cibo sia stata intenzionale o conseguenza indiretta di contesti familiari problematici. L’indagine si arricchisce quindi di una chiave di lettura che può far emergere responsabilità penali correlate alla cura e alla tutela della minore. Vale la pena sottolineare che termini come negligenza e maltrattamento hanno precise rilevanze giuridiche e saranno oggetto di accertamento sulla base di prove documentali e testimoniali, non solo di interpretazioni mediche.

Quali passaggi seguono

I procedimenti che seguono a una perizia di questo tipo prevedono, in genere, l’incrocio dei risultati con ogni altra fonte informativa disponibile: referti sanitari precedenti, interrogatori, eventuale video-sorveglianza della zona e rilievi della scena. In parallelo, la documentazione del Policlinico Gemelli potrà essere integrata da consulenze di parte disposte dalle difese o dalla procura per approfondire aspetti specifici. Questa fase è cruciale perché è il momento in cui la scienza forense dialoga con l’azione giudiziaria, traducendo osservazioni tecniche in elementi utili all’accertamento dei fatti.

Il caso della piccola Andromeda resta al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità: il referto del Gemelli del 23 Mar 2026 ha reso ancora più stringente la richiesta di chiarimenti sulle condizioni di vita della bambina nei giorni precedenti la tragedia. Mentre l’inchiesta prosegue, resta fondamentale la cautela nel trarre conclusioni affrettate; allo stesso tempo cresce l’esigenza di risposte che possano dare conto delle responsabilità e offrire un quadro completo agli inquirenti, alla comunità e alla famiglia colpita dal lutto.